Millilerimiz maç fazlasıyla lider

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Galler galibiyetiyle zirvedeki yerini korudu.



D Grubu'nda Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı. Gruptaki diğer mücadelede Ermenistan, evinde Letonya'yı 2-1 mağlup etti.



Puanını 9'a yükselten Türkiye liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla 2'nci, iki maçı eksik Hırvatistan 4 puanla 3. sırada yer aldı.



Türkiye, gruptaki bir sonraki maçına 8 Eylül'de Ermenistan'ı konuk ederek çıkacak, 12 Ekim'de ise Hırvatistan deplasmanında 3 puan arayacak. 15 Ekim'de Türkiye Letonya'yı evinde ağırlayacak, 21 Kasım'da ise Galler deplasmanında 3 puan için mücadele edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ