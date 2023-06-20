Millilerimiz maç fazlasıyla lider

A Milli Takımımız, D Grubu'nda oynadığı 4 maçın ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Millilerimiz maç fazlasıyla lider
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Haziran 2023 00:09
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Galler galibiyetiyle zirvedeki yerini korudu.

D Grubu'nda Türkiye, seyircisi önünde oynadığı Galler maçını 2-0 kazandı. Gruptaki diğer mücadelede Ermenistan, evinde Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

Puanını 9'a yükselten Türkiye liderliğini sürdürdü. Bir maçı eksik Ermenistan 6 puanla 2'nci, iki maçı eksik Hırvatistan 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Türkiye, gruptaki bir sonraki maçına 8 Eylül'de Ermenistan'ı konuk ederek çıkacak, 12 Ekim'de ise Hırvatistan deplasmanında 3 puan arayacak. 15 Ekim'de Türkiye Letonya'yı evinde ağırlayacak, 21 Kasım'da ise Galler deplasmanında 3 puan için mücadele edecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery