Millilerimiz, Hollanda'yı çok seviyor!

Hollanda ile oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen A Milli Futbol Takımı, ikinci galibiyetini elde etti.



Bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.



Türkiye, rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta, 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyeti bulunuyor.



