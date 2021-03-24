Millilerimiz, Hollanda'yı çok seviyor!

Hat-trick yapan Burak YTürkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında ağırladığı Hollanda'yı 4-2 yendiılmaz, Hollanda ile oynanan son 3 maçta 5 gol attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Millilerimiz, Hollanda'yı çok seviyor!
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24 Mart 2021 23:20
Hollanda ile oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen A Milli Futbol Takımı, ikinci galibiyetini elde etti.

Bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Türkiye, rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta, 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyeti bulunuyor.



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