Millilerimiz, Hollanda'yı 4'ledi ve tarihe geçti!

Hollanda Milli Takımı, daha önce oynadığı 126 Dünya Kupası Eleme maçında sadece 2 kez 4 golü kalesinde gördü. A Millilerimiz, Fransa ile birlikte bu iki takımdan biri oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Millilerimiz, Hollanda'yı 4'ledi ve tarihe geçti!
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24 Mart 2021 23:10
Dünya futbolunun ekol ülkelerinden Hollanda, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası eleme maçında 4 gol birden yedi.

126. Dünya Kupası eleme maçına çıkan Hollanda, tarihinde yalnızca 4 kez 3 ve üzerinde gol yedi. 1957'de Avusturya'ya 3-2 yenilen Hollanda, 1961'de ise Macaristan'a 3-0 kaybetti.

FRANSA 4 ATTI, ŞAMPİYON OLDU

1961'den 2017'ye kadar oynadığı Dünya Kupası eleme maçında en fazla 2 gol yiyen Hollanda, 2017'de oynadığı Dünya Kupası eleme maçında Fransa'ya 4-0 yenildi.

Hollanda'ya Dünya Kupası eleme maçında 4 gol atan ilk ülke Fransa oldu. Fransa, 1 yıl sonra Dünya Kupası'nı kaldırmayı başardı.

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Hollanda'ya Dünya Kupası eleme maçında 4 gol atan ikinci ülke ise Millilerimiz oldu. Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın 3 ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle Hollanda'yı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 4-2 mağlup etmeyi başardı.



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