Millilerimiz, Hollanda'yı 4'ledi ve tarihe geçti!

Dünya futbolunun ekol ülkelerinden Hollanda, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası eleme maçında 4 gol birden yedi.



126. Dünya Kupası eleme maçına çıkan Hollanda, tarihinde yalnızca 4 kez 3 ve üzerinde gol yedi. 1957'de Avusturya'ya 3-2 yenilen Hollanda, 1961'de ise Macaristan'a 3-0 kaybetti.



FRANSA 4 ATTI, ŞAMPİYON OLDU



1961'den 2017'ye kadar oynadığı Dünya Kupası eleme maçında en fazla 2 gol yiyen Hollanda, 2017'de oynadığı Dünya Kupası eleme maçında Fransa'ya 4-0 yenildi.



Hollanda'ya Dünya Kupası eleme maçında 4 gol atan ilk ülke Fransa oldu. Fransa, 1 yıl sonra Dünya Kupası'nı kaldırmayı başardı.



PORTAKALLAR'A 4 GOL ATAN İKİNCİ ÜLKE TÜRKİYE



Hollanda'ya Dünya Kupası eleme maçında 4 gol atan ikinci ülke ise Millilerimiz oldu. Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın 3 ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle Hollanda'yı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 4-2 mağlup etmeyi başardı.



