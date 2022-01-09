Millilerimiz hentbolda kayıp!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaştı.
Belçika'nın Hasselt kentindeki Alverberg Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk yarısını 17-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı ise 9 sayı farkla, 37-28 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, grupta 4. maçında ikinci yenilgisini aldı. Belçika ise 4. maçında ilk kez kazandı.
Belçika'nın Hasselt kentindeki Alverberg Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk yarısını 17-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı ise 9 sayı farkla, 37-28 kazandı.
Ay-yıldızlı ekip, grupta 4. maçında ikinci yenilgisini aldı. Belçika ise 4. maçında ilk kez kazandı.