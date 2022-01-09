Millilerimiz hentbolda kayıp!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Belçika'ya 37-28 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Millilerimiz hentbolda kayıp!
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09 Ocak 2022 01:15
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 4. maçında deplasmanda Belçika ile karşılaştı.

Belçika'nın Hasselt kentindeki Alverberg Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk yarısını 17-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı ise 9 sayı farkla, 37-28 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, grupta 4. maçında ikinci yenilgisini aldı. Belçika ise 4. maçında ilk kez kazandı.


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