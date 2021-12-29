Millilerimiz hentbol hazırlık maçında kayıp!

A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Romanya 35-25 kazandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Cluj kentindeki Horia Demian Sports Hall'de oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 18-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Romanya, karşılaşmayı 35-25 kazandı.
Okan Halay yönetimindeki A Milli Takım, Romanya ile 27 Ocak'ta aynı sahada oynadığı ilk maçı 26-24 kaybetmişti.
Mücadeleyi Romanya 35-25 kazandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Romanya'nın Cluj kentindeki Horia Demian Sports Hall'de oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 18-15 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Romanya, karşılaşmayı 35-25 kazandı.
Okan Halay yönetimindeki A Milli Takım, Romanya ile 27 Ocak'ta aynı sahada oynadığı ilk maçı 26-24 kaybetmişti.