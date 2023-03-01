Millilerimiz curlingde ABD'ye mağlup oldu

Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda Millilerimiz, ABD'ye mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Millilerimiz curlingde ABD'ye mağlup oldu
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01 Mart 2023 01:21
Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, ABD'ye 11-4 yenildi.

Almanya'nın Füssen kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, altıncı maçında ABD ile karşılaştı.

Rakibine 11-4 yenilen Genç Erkek Curling Milli Takımı, beşinci yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, yarın Almanya'yla karşılaşacak.

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