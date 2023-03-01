Millilerimiz curlingde ABD'ye mağlup oldu

Dünya Gençler Curling Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye, ABD'ye 11-4 yenildi.
Almanya'nın Füssen kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, altıncı maçında ABD ile karşılaştı.
Rakibine 11-4 yenilen Genç Erkek Curling Milli Takımı, beşinci yenilgisini yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, yarın Almanya'yla karşılaşacak.
Almanya'nın Füssen kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, altıncı maçında ABD ile karşılaştı.
Rakibine 11-4 yenilen Genç Erkek Curling Milli Takımı, beşinci yenilgisini yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, yarın Almanya'yla karşılaşacak.
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