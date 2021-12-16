Millilerimiz Curling'de Japonya'yı farklı yendi!

Kadın Milli Takımı, Hollanda'da devam eden 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri organizasyonunda Japonya'yı 8-5 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Millilerimiz Curling'de Japonya'yı farklı yendi!
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16 Aralık 2021 19:39
Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde bugünkü maçta Japonya'yı 8-5 yendi.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da devam eden olimpiyat elemelerinde milli takım Japonya ile karşılaştı.

Maçta iyi bir oyun sergileyen Türkiye Curling Kadın Milli Takımı, Japonya'yı 8-5 mağlup etti.

Organizasyonda Türkiye dün karşılaştığı İtalya'ya 12-4, Çekya'ya ise 7-2 mağlup olmuştu.


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