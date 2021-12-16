Millilerimiz Curling'de Japonya'yı farklı yendi!

Curling Kadın Milli Takımı, 2022 Kış Olimpiyatları Elemeleri'nde bugünkü maçta Japonya'yı 8-5 yendi.



Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da devam eden olimpiyat elemelerinde milli takım Japonya ile karşılaştı.



Maçta iyi bir oyun sergileyen Türkiye Curling Kadın Milli Takımı, Japonya'yı 8-5 mağlup etti.



Organizasyonda Türkiye dün karşılaştığı İtalya'ya 12-4, Çekya'ya ise 7-2 mağlup olmuştu.





İLGİLİ VİDEO