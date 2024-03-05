Millilerden Macaristan'a 5 gol!

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Manisa'da oynanan özel maçta Macaristan'ı 5-2 yendi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 11. dakikada Bilal Demirağ, 17, 50 ve 67. dakikalarda Ada Yüzgeç ile 30. dakikada Ali Demirbilek kaydetti. Macaristan'ın gollerini ise 6. dakikada Zsolt Varga ve 48. dakikada Mate Kiss attı.



Teknik direktör Selçuk Erdoğan yönetimindeki 15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 7 Mart Perşembe günü Macaristan'la bir maç daha yapacak.





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