Millilerden İsviçre karşısında önemli galibiyet

Erkek Plaj Futbolu Milli Takımı, 2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 2. maçında son Avrupa şampiyonu İsviçre'yi 3-2 yendi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bakü Merkez Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini Cem Keskin (2) ve Volkan Yeşilırmak attı. Gruptaki diğer maçta Belarus, Danimarka'yı 8-2 mağlup etti.



Milliler, Cuma günü TSİ 10.00'da gruptaki son maçında Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, bu maçı kazanması durumunda çeyrek finale yükselecek.



Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde kazanan 4 takım, 2024 yılında Dubai'de yapılacak FIFA Dünya Kupası'na doğrudan katılma hakkı elde edecek. Türkiye, bu başarıya ulaşabilirse tarihinde ilk kez bu önemli organizasyonda yer alacak.



