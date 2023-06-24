Millilerden farklı galibiyet

Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaştığı Büyük Britanya'yı 19-2 mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Millilerden farklı galibiyet
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24 Haziran 2023 21:13
Türkiye Su Topu Erkek Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Büyük Britanya'yı 19-2 mağlup etti.

Tozkoparan Olimpik Yüzme Havuzu'nda oynanan müsabakada milli takım, C Grubu'nun ikinci karşılaşmasında Büyük Britanya'yı 17 sayı farkla, 19-2 yendi.

Türkiye, gruptaki üçüncü maçında Pazar günü Sırbistan ile karşılaşacak.

Su Topu Avrupa Şampiyonası, İsrail'de 3-16 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

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