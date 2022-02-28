Millilerden Dünya Başkanlık Kupası'nda 3 madalya

Yıldız tekvandocular, Dünya Başkanlık Kupası'nda 3 madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Millilerden Dünya Başkanlık Kupası'nda 3 madalya
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28 Şubat 2022 01:05
Dünya Tekvando Başkanlık Kupası'nda yıldızlar kategorisinde mücadele eden milli sporcular, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği tarafından Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen organizasyon, yıldızlar kategorisindeki müsabakalarla sona erdi.

Kızlar 44 kiloda yarışan Irmak Karaca, gümüş madalyanın sahibi oldu. Irmak bu yıl yapılacak Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası için kota aldı.

Kızlar 47 kiloda Nehir Tekin, erkekler 57 kiloda da Doruk Kılıç bronz madalya elde etti.

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