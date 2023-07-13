Millilerden Bulgaristan karşısında önemli galibiyet

19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'nda üçüncü ve son maçında Bulgaristan'ı 39-29 yendi.
Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile Svyturio Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 20-17 önde geçen milliler, karşılaşmayı da 39-29 kazandı.
Gruptaki ilk maçında İspanya'ya 41-21 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında da Faroe Adaları'na 40-22 mağlup olmuştu.
Grubunu üçüncü sırada tamamlayan milli takım, 15 Ağustos'ta diğer grubun dördüncüsü ile sıralama için klasman maçı oynayacak.
Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile Svyturio Arena'da karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 20-17 önde geçen milliler, karşılaşmayı da 39-29 kazandı.
Gruptaki ilk maçında İspanya'ya 41-21 yenilen ay-yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmasında da Faroe Adaları'na 40-22 mağlup olmuştu.
Grubunu üçüncü sırada tamamlayan milli takım, 15 Ağustos'ta diğer grubun dördüncüsü ile sıralama için klasman maçı oynayacak.