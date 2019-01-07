Millilerden 2018'de 5 bin 250 madalya

Dünya ve Avrupa Şampiyonaları

Türkiye, 2018 yılında katıldığı uluslararası spor organizasyonlarında 5 bin 250 madalya kazandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 57 federasyon, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen uluslararası organizasyonlarda toplamda 5 bin 250 madalya aldı.Milli sporcular, geçen yılı bin 642,5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27,5 bronz madalyayla kapatırken, Kick Boks Federasyonu, 2018'de katıldığı uluslararası turnuvalarda 836, Tekvando Federasyonu 546, Güreş Federasyonu ise 541 kez kürsü sevinci yaşadı.Briç, Dans, Geleneksel Spor Dalları, Hokey, Kızak, Oryantring, Otomobil, Triatlon federasyonları 2018'de "sıfır" çekerken, Sutopu (altın), Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi (gümüş), Hentbol (gümüş), Curling (gümüş) ve Buz hokeyi (bronz) federasyonları 2018'de birer madalya aldı.Türkiye, 2018 yılında katıldığı Dünya şampiyonalarında 88, Avrupa şampiyonalarında ise 189 altın madalya kazandı.Dünya şampiyonalarından 101 gümüş, 157 de bronz madalya kazanan milli sporcular, Avrupa şampiyonalarından ise 206 gümüş 306 da bronz madalya elde etti.Dünya şampiyonalarında güreş milli takımı sporcuları 20 altın, 19 gümüş, 30 bronz, işitme engelli sporcular 11 altın, 25 gümüş, 14 bronz, Üniversite Sporları Federasyonu bünyesindeki sporcular 14 altın, 5 gümüş, 7 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular ise 10 altın, 10 gümüş, 20 bronz madalya aldı.Avrupa şampiyonalarında ise milli tekvandocular 38 altın, 28 gümüş, 49 bronz, halterciler 21 altın, 28 gümüş, 32 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular 21 altın, 19 gümüş, 19 bronz, güreşçiler ise 16 altın, 19 gümüş, 34 bronz madalyayı boynuna astı.Atıcılık ve avcılık (5): 3 altın, 2 bronzAtletizm (495): 169 altın, 157 gümüş, 169 bronzBadminton (67): 19 altın, 23 gümüş, 25 bronzBasketbol (17): 8 altın, 6 gümüş, 3 bronzBedensel engelliler (257,5): 82,5 altın, 90,5 gümüş, 84,5 bronzBilardo (10): 2 altın, 3 gümüş, 5 bronzBinicilik (100): 46 altın, 34 gümüş, 20 bronzBisiklet (201): 59 altın, 80 gümüş, 62 bronzBocce Bowling Dart (83): 21 altın, 34 gümüş, 28 bronzBoks (84): 18 altın, 26 gümüş, 40 bronzBuz pateni (38): 16 altın, 14 gümüş, 8 bronzCimnastik (71): 15 altın, 29 gümüş 27 bronzDağcılık: (4): 1 altın, 1 gümüş 2 bronzEskrim (30): 11 altın, 8 gümüş, 11 bronzGelişmekte olan spor branşları (2): 1 altın, 1 gümüşGolf (8): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronzGörme engelliler (56): 17 altın, 16 gümüş, 23 bronzGüreş (541): 183 altın, 148 gümüş, 210 bronzHalter (108): 28 altın, 36 gümüş, 44 bronzHava sporları (4): 3 altın, 1 gümüşİşitme engelliler (63): 16 altın, 28 gümüş, 19 bronzJudo (175): 58 altın, 40 gümüş, 77 bronzKano (4): 1 altın, 1 gümüş, 2 bronzKarate (314): 104 altın, 75 gümüş, 135 bronzKayak (34): 11 altın, 7 gümüş, 16 bronzKick boks (836): 221 altın, 221 gümüş, 394 bronzKürek (24): 10 altın, 8 gümüş, 6 bronzMasa tenisi (3): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronzModern pentatlon (3): 2 altın, 1 gümüşMotosiklet (70): 28 altın, 25 gümüş, 17 bronzMuaythai (12): 1 altın, 1 gümüş, 10 bronzOkçuluk (45): 21 altın, 15 gümüş, 9 bronzOkul sporları (32): 6 altın, 7 gümüş, 19 bronzÖzel sporcular (54,5): 11 altın, 20,5 gümüş, 23 bronzSatranç (34): 13 altın, 8 gümüş, 13 bronzSualtı (17): 5 altın, 6 gümüş, 6 bronzTekvando (546): 162 altın, 134 gümüş, 250 bronzTenis (67): 30 altın, 36 gümüş, 1 bronzÜniversite sporları (114): 35 altın, 40 gümüş, 39 bronzVoleybol ve plaj (33): 11 altın, 12 gümüş, 10 bronzVücut geliştirme (115): 35 altın, 34 gümüş, 46 bronzWushu (137): 44 altın, 39 gümüş, 54 bronzYelken (6): 1 altın, 2 gümüş, 3 bronzYüzme (325): 109 altın, 106 gümüş, 110 bronz