Millilerden 2018'de 5 bin 250 madalya

Türkiye, 2018 yılında katıldığı uluslararası spor organizasyonlarında 5 bin 250 madalya kazandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 57 federasyon, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen uluslararası organizasyonlarda toplamda 5 bin 250 madalya aldı.
Milli sporcular, geçen yılı bin 642,5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27,5 bronz madalyayla kapatırken, Kick Boks Federasyonu, 2018'de katıldığı uluslararası turnuvalarda 836, Tekvando Federasyonu 546, Güreş Federasyonu ise 541 kez kürsü sevinci yaşadı.
Briç, Dans, Geleneksel Spor Dalları, Hokey, Kızak, Oryantring, Otomobil, Triatlon federasyonları 2018'de "sıfır" çekerken, Sutopu (altın), Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi (gümüş), Hentbol (gümüş), Curling (gümüş) ve Buz hokeyi (bronz) federasyonları 2018'de birer madalya aldı.
Dünya ve Avrupa Şampiyonaları
Türkiye, 2018 yılında katıldığı Dünya şampiyonalarında 88, Avrupa şampiyonalarında ise 189 altın madalya kazandı.
Dünya şampiyonalarından 101 gümüş, 157 de bronz madalya kazanan milli sporcular, Avrupa şampiyonalarından ise 206 gümüş 306 da bronz madalya elde etti.
Dünya şampiyonalarında güreş milli takımı sporcuları 20 altın, 19 gümüş, 30 bronz, işitme engelli sporcular 11 altın, 25 gümüş, 14 bronz, Üniversite Sporları Federasyonu bünyesindeki sporcular 14 altın, 5 gümüş, 7 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular ise 10 altın, 10 gümüş, 20 bronz madalya aldı.
Avrupa şampiyonalarında ise milli tekvandocular 38 altın, 28 gümüş, 49 bronz, halterciler 21 altın, 28 gümüş, 32 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular 21 altın, 19 gümüş, 19 bronz, güreşçiler ise 16 altın, 19 gümüş, 34 bronz madalyayı boynuna astı.
Milli sporcuların branşlara göre aldıkları madalya sayıları şöyle:
Atıcılık ve avcılık (5): 3 altın, 2 bronz
Atletizm (495): 169 altın, 157 gümüş, 169 bronz
Badminton (67): 19 altın, 23 gümüş, 25 bronz
Basketbol (17): 8 altın, 6 gümüş, 3 bronz
Bedensel engelliler (257,5): 82,5 altın, 90,5 gümüş, 84,5 bronz
Bilardo (10): 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz
Binicilik (100): 46 altın, 34 gümüş, 20 bronz
Bisiklet (201): 59 altın, 80 gümüş, 62 bronz
Bocce Bowling Dart (83): 21 altın, 34 gümüş, 28 bronz
Boks (84): 18 altın, 26 gümüş, 40 bronz
Buz pateni (38): 16 altın, 14 gümüş, 8 bronz
Cimnastik (71): 15 altın, 29 gümüş 27 bronz
Dağcılık: (4): 1 altın, 1 gümüş 2 bronz
Eskrim (30): 11 altın, 8 gümüş, 11 bronz
Gelişmekte olan spor branşları (2): 1 altın, 1 gümüş
Golf (8): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz
Görme engelliler (56): 17 altın, 16 gümüş, 23 bronz
Güreş (541): 183 altın, 148 gümüş, 210 bronz
Halter (108): 28 altın, 36 gümüş, 44 bronz
Hava sporları (4): 3 altın, 1 gümüş
İşitme engelliler (63): 16 altın, 28 gümüş, 19 bronz
Judo (175): 58 altın, 40 gümüş, 77 bronz
Kano (4): 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz
Karate (314): 104 altın, 75 gümüş, 135 bronz
Kayak (34): 11 altın, 7 gümüş, 16 bronz
Kick boks (836): 221 altın, 221 gümüş, 394 bronz
Kürek (24): 10 altın, 8 gümüş, 6 bronz
Masa tenisi (3): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz
Modern pentatlon (3): 2 altın, 1 gümüş
Motosiklet (70): 28 altın, 25 gümüş, 17 bronz
Muaythai (12): 1 altın, 1 gümüş, 10 bronz
Okçuluk (45): 21 altın, 15 gümüş, 9 bronz
Okul sporları (32): 6 altın, 7 gümüş, 19 bronz
Özel sporcular (54,5): 11 altın, 20,5 gümüş, 23 bronz
Satranç (34): 13 altın, 8 gümüş, 13 bronz
Sualtı (17): 5 altın, 6 gümüş, 6 bronz
Tekvando (546): 162 altın, 134 gümüş, 250 bronz
Tenis (67): 30 altın, 36 gümüş, 1 bronz
Üniversite sporları (114): 35 altın, 40 gümüş, 39 bronz
Voleybol ve plaj (33): 11 altın, 12 gümüş, 10 bronz
Vücut geliştirme (115): 35 altın, 34 gümüş, 46 bronz
Wushu (137): 44 altın, 39 gümüş, 54 bronz
Yelken (6): 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz
Yüzme (325): 109 altın, 106 gümüş, 110 bronz
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Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de faaliyet gösteren 57 federasyon, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerinde düzenlenen uluslararası organizasyonlarda toplamda 5 bin 250 madalya aldı.
Milli sporcular, geçen yılı bin 642,5 altın, bin 580 gümüş, 2 bin 27,5 bronz madalyayla kapatırken, Kick Boks Federasyonu, 2018'de katıldığı uluslararası turnuvalarda 836, Tekvando Federasyonu 546, Güreş Federasyonu ise 541 kez kürsü sevinci yaşadı.
Briç, Dans, Geleneksel Spor Dalları, Hokey, Kızak, Oryantring, Otomobil, Triatlon federasyonları 2018'de "sıfır" çekerken, Sutopu (altın), Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi (gümüş), Hentbol (gümüş), Curling (gümüş) ve Buz hokeyi (bronz) federasyonları 2018'de birer madalya aldı.
Dünya ve Avrupa Şampiyonaları
Türkiye, 2018 yılında katıldığı Dünya şampiyonalarında 88, Avrupa şampiyonalarında ise 189 altın madalya kazandı.
Dünya şampiyonalarından 101 gümüş, 157 de bronz madalya kazanan milli sporcular, Avrupa şampiyonalarından ise 206 gümüş 306 da bronz madalya elde etti.
Dünya şampiyonalarında güreş milli takımı sporcuları 20 altın, 19 gümüş, 30 bronz, işitme engelli sporcular 11 altın, 25 gümüş, 14 bronz, Üniversite Sporları Federasyonu bünyesindeki sporcular 14 altın, 5 gümüş, 7 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular ise 10 altın, 10 gümüş, 20 bronz madalya aldı.
Avrupa şampiyonalarında ise milli tekvandocular 38 altın, 28 gümüş, 49 bronz, halterciler 21 altın, 28 gümüş, 32 bronz, Vücut Geliştirme Federasyonu bünyesindeki sporcular 21 altın, 19 gümüş, 19 bronz, güreşçiler ise 16 altın, 19 gümüş, 34 bronz madalyayı boynuna astı.
Milli sporcuların branşlara göre aldıkları madalya sayıları şöyle:
Atıcılık ve avcılık (5): 3 altın, 2 bronz
Atletizm (495): 169 altın, 157 gümüş, 169 bronz
Badminton (67): 19 altın, 23 gümüş, 25 bronz
Basketbol (17): 8 altın, 6 gümüş, 3 bronz
Bedensel engelliler (257,5): 82,5 altın, 90,5 gümüş, 84,5 bronz
Bilardo (10): 2 altın, 3 gümüş, 5 bronz
Binicilik (100): 46 altın, 34 gümüş, 20 bronz
Bisiklet (201): 59 altın, 80 gümüş, 62 bronz
Bocce Bowling Dart (83): 21 altın, 34 gümüş, 28 bronz
Boks (84): 18 altın, 26 gümüş, 40 bronz
Buz pateni (38): 16 altın, 14 gümüş, 8 bronz
Cimnastik (71): 15 altın, 29 gümüş 27 bronz
Dağcılık: (4): 1 altın, 1 gümüş 2 bronz
Eskrim (30): 11 altın, 8 gümüş, 11 bronz
Gelişmekte olan spor branşları (2): 1 altın, 1 gümüş
Golf (8): 3 altın, 3 gümüş, 2 bronz
Görme engelliler (56): 17 altın, 16 gümüş, 23 bronz
Güreş (541): 183 altın, 148 gümüş, 210 bronz
Halter (108): 28 altın, 36 gümüş, 44 bronz
Hava sporları (4): 3 altın, 1 gümüş
İşitme engelliler (63): 16 altın, 28 gümüş, 19 bronz
Judo (175): 58 altın, 40 gümüş, 77 bronz
Kano (4): 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz
Karate (314): 104 altın, 75 gümüş, 135 bronz
Kayak (34): 11 altın, 7 gümüş, 16 bronz
Kick boks (836): 221 altın, 221 gümüş, 394 bronz
Kürek (24): 10 altın, 8 gümüş, 6 bronz
Masa tenisi (3): 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz
Modern pentatlon (3): 2 altın, 1 gümüş
Motosiklet (70): 28 altın, 25 gümüş, 17 bronz
Muaythai (12): 1 altın, 1 gümüş, 10 bronz
Okçuluk (45): 21 altın, 15 gümüş, 9 bronz
Okul sporları (32): 6 altın, 7 gümüş, 19 bronz
Özel sporcular (54,5): 11 altın, 20,5 gümüş, 23 bronz
Satranç (34): 13 altın, 8 gümüş, 13 bronz
Sualtı (17): 5 altın, 6 gümüş, 6 bronz
Tekvando (546): 162 altın, 134 gümüş, 250 bronz
Tenis (67): 30 altın, 36 gümüş, 1 bronz
Üniversite sporları (114): 35 altın, 40 gümüş, 39 bronz
Voleybol ve plaj (33): 11 altın, 12 gümüş, 10 bronz
Vücut geliştirme (115): 35 altın, 34 gümüş, 46 bronz
Wushu (137): 44 altın, 39 gümüş, 54 bronz
Yelken (6): 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz
Yüzme (325): 109 altın, 106 gümüş, 110 bronz
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın