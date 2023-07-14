Milliler, Ukrayna karşısında galip

11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Milliler, Ukrayna karşısında galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2023 15:39
Karabük'te gerçekleştirilen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nın ikinci gününde Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 3-1 mağlup etti.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki organizasyonda Ukrayna ekibiyle karşılaşan Türkiye, ilk seti 25-23 kazandı. Mücadeledeki üstün oyununu sürdüren ve ikinci seti 25-18 alan milliler, durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü seti 25-22 kazanan Ukrayna, durumu 2-1 yaptı. Dördüncü sette rakibini 25-16 yenen Türkiye, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu (EDSO) Başkanı Iosif Stavrakakis, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Yakup Ümit Kihtir ile sporseverler izledi.

Günün diğer maçında ise İtalya, Polonya'yı 3-2 yendi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery