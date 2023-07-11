Milliler Su Topu'nda istediğini alamadı

15 Yaş Altı Erkekler Avrupa Su Topu Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'a 12-4 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milliler Su Topu'nda istediğini alamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2023 20:59
15 Yaş Altı Avrupa Su Topu Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Türkiye, Hırvatistan'a 12-4 yenildi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da gerçekleştirilen organizasyonda B Grubu'nda yer alan milli takım, üçüncü maçında Hırvatistan'la karşılaştı.

Milli takım havuzdan, 12-4 mağlubiyetle ayrıldı.

Gruptaki üç müsabakasını da kaybeden milli takım, 13 Temmuz Perşembe günü sıralama maçına çıkacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery