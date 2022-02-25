Milliler Strandja Boks Turnuvası'na veda etti!

Strandja Boks Turnuvası'nda milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde elendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milliler Strandja Boks Turnuvası'na veda etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2022 19:34
Bulgaristan düzenlenen 73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda Busenaz Süremeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde rakiplerine yenildi.

Başkent Sofya'da gerçekleşen turnuvanın yarı finalinde 70 kiloda Busenaz Sürmeneli, Rus rakibi Galina Golovchenko'ya, 52 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ise Hindistan'dan Nikhat'a kaybetti.

Olimpiyat madalyalı iki milli sporcu da final oynayamadan turnuvaya veda etti.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.