Milliler son maçında Slovenya'yı rahat geçti!

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Slovenya'yı 67-52 yendi.

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Milliler son maçında Slovenya'yı rahat geçti!
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05 Ağustos 2024 20:54
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki son maçında Slovenya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 34-23 önde tamamlayan milliler, rakibini 67-52 mağlup etti.

Grup etabını 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 7 Ağustos Çarşamba günü son 16 turu maçına çıkacak.

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