Milliler, Sırbistan karşısısında son sözü söyleyemedi

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler, Sırbistan karşısısında son sözü söyleyemedi
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11 Temmuz 2023 21:28
Voleybolda Bulgaristan'da düzenlenen 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Sofya'da devam eden şampiyonada milli takımın Sırbistan'a 22-25, 26-24, 16-25, 25-19 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kaybettiği belirtildi.

Grubunu 4 puanla tamamlayarak adını yarı finale yazdıran millilerin rakibi, Çarşamba günü oynanacak maçlardan sonra belli olacak.

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