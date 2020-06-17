Milliler karşı karşıya geldi, kazanan çıkmadı!

La Liga'nın 29. hafta karşılaşmasında Real Valladolid, Celta Vigo'yu Estadio José Zorrilla'da ağırladı.
Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken; Celta Vigo 71. dakikada Iago Aspas'ın kaçırdığı penaltı ile fırsat tepti.
MİLLİLER İLK 11'DE
Real Valladolid'de Enes Ünal ve Celta Vigo'da Okay Yokuşlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
İki milli oyuncumuzda mücadelede 90 dakika görev aldı.
Bu sonuçla beraber Valladolid, 33 puanla 14. sırada yer aldı. Real Valladolid, 30. haftada Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
Celta Vigo ise; 27 puanla 17. sırada yer aldı. Kümede kalma savaşı veren takım 30. haftada Alaves'i konuk edecek.
Karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlanırken; Celta Vigo 71. dakikada Iago Aspas'ın kaçırdığı penaltı ile fırsat tepti.
MİLLİLER İLK 11'DE
Real Valladolid'de Enes Ünal ve Celta Vigo'da Okay Yokuşlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
İki milli oyuncumuzda mücadelede 90 dakika görev aldı.
Bu sonuçla beraber Valladolid, 33 puanla 14. sırada yer aldı. Real Valladolid, 30. haftada Atletico Madrid deplasmanına gidecek.
Celta Vigo ise; 27 puanla 17. sırada yer aldı. Kümede kalma savaşı veren takım 30. haftada Alaves'i konuk edecek.