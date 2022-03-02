Milliler Hentbolda İzlanda'yı devirdi!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 30-29 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler Hentbolda İzlanda'yı devirdi!
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02 Mart 2022 23:57
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği İzlanda ile karşılaştı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-15 İzlanda üstünlüğüyle sona erdi.

Büyük mücadelenin yaşandığı ikinci yarıda rakibine üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 30-29 galibiyetle ayrıldı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Gruptaki dördüncü maçını 6 Mart'ta deplasmanda İzlanda ile yapacak olan milliler, Sırbistan ve İsveç ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmişti.

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