Milliler Hentbolda İzlanda'yı devirdi!

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği İzlanda ile karşılaştı.



Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-15 İzlanda üstünlüğüyle sona erdi.



Büyük mücadelenin yaşandığı ikinci yarıda rakibine üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, karşılaşmadan 30-29 galibiyetle ayrıldı ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Gruptaki dördüncü maçını 6 Mart'ta deplasmanda İzlanda ile yapacak olan milliler, Sırbistan ve İsveç ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmişti.





İLGİLİ VİDEO