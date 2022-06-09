Milliler gol sayısında zirveye yerleşti

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takımımız, oynadığı 2 maçta attığı 10 golle en çok gol atan takım konumuna geldi.
Faroe Adaları ağlarına 4 gol bırakan Milliler, Litvanya karşısında da 6 gollü galibiyet alarak toplamda 10 gole ulaştı. İkinci sırada 9 golle Gürcistan yer alırken Belçika ise 7 golle üçüncü sırada yer tuttu.
Faroe Adaları ağlarına 4 gol bırakan Milliler, Litvanya karşısında da 6 gollü galibiyet alarak toplamda 10 gole ulaştı. İkinci sırada 9 golle Gürcistan yer alırken Belçika ise 7 golle üçüncü sırada yer tuttu.
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