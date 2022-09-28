Milliler en golcü takım olarak bitirdi

UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçlarının bitişiyle Milli Takımımız, oynanan 6 maç sonunda en çok gol atan takım oldu.
Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Milli Takımımız, 6 maçta attığı 18 golle grup müsabakalarının en golcü takımı oldu. Millilerimiz adına atılan 18 goller ise şöyle geldi:
Serdar Dursun 4
Cengiz Ünder 2
Halil Dervişoğlu 2
Doğukan Sinik 2
Hakan Çalhanoğlu 2
Merih Demiral
Yunus Akgün
Kaan Ayhan
İsmail Yüksek
Serdar Gürler
Chanot (KK)
Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Milli Takımımız, 6 maçta attığı 18 golle grup müsabakalarının en golcü takımı oldu. Millilerimiz adına atılan 18 goller ise şöyle geldi:
Serdar Dursun 4
Cengiz Ünder 2
Halil Dervişoğlu 2
Doğukan Sinik 2
Hakan Çalhanoğlu 2
Merih Demiral
Yunus Akgün
Kaan Ayhan
İsmail Yüksek
Serdar Gürler
Chanot (KK)
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