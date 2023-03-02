Milliler cimnastikte finale kaldı!

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Doha etabında Adem Asil barfikste, Ferhat Arıcan ise paralel barda finale yükseldi.



Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Adem Asil'in barfikste 13.633 puanla yedinci, Ferhat Arıcan'ın ise paralel barda 14.733 puanla üçüncü olarak finale kaldığı aktarıldı.



Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Doha etabında dün Adem Asil yerde ve halkada, İbrahim Çolak ise halkada final bileti almıştı.





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