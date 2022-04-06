Milliler, Bulgaristan'da ikinci galibiyetini arıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesinde Bulgaristan ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milliler, Bulgaristan'da ikinci galibiyetini arıyor
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06 Nisan 2022 15:06
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında 7 Nisan Perşembe günü Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak.

Filibe şehrindeki Lokomotiv Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Tanja Racic yönetecek.

Milliler, grupta 6 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alırken, henüz puanı olmayan Bulgaristan son sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti.

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