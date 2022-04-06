Milliler, Bulgaristan'da ikinci galibiyetini arıyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 7. maçında 7 Nisan Perşembe günü Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak.
Filibe şehrindeki Lokomotiv Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Tanja Racic yönetecek.
Milliler, grupta 6 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alırken, henüz puanı olmayan Bulgaristan son sırada bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti.
Filibe şehrindeki Lokomotiv Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Tanja Racic yönetecek.
Milliler, grupta 6 maçta topladığı 7 puanla 4. sırada yer alırken, henüz puanı olmayan Bulgaristan son sırada bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibini 1-0 mağlup etmişti.