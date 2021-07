Milliler bizleri gururlandırmak için yola çıktı

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli sporcular, Japonya'ya gitti.



Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, antrenörler ve yöneticilerden oluşan kafile, İstanbul Havalimanı'ndan törenle uğurlandı.



Havalimanının "VIP Lounge" bölümünde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.



Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirterek, "Burada ülkemizi, 84 milyonu en güzel şekilde temsil edecek sporcularımız var. Onlar bizi her zaman gururlandırdı ve gururlandırmaya devam edecekler. İnşallah yine şanlı bayrağımız ve İstiklal Marşı'mız en güzel heyecanımız olacak." ifadelerini kullandı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelenen olimpiyatlara hazırlık sürecinin uzun sürdüğünü aktaran Kasapoğlu, "Hep birlikte çok uzun bir süreci yaşadık. Pandemi süreci geçti. Bu dönemde ertelenmesi veya iptal olması gibi pek çok kaygı ve heyecan yaşadık. Hamdolsun bu süreci bir fırsata dönüştürmenin mücadelesini verdik. Hiçbir zaman umutsuzluğa, karamsarlığa prim vermedik. Eldeki imkanları nasıl güçlendiririz, eksikleri nasıl gideririz diye mücadele verdik. Federasyonlarımız, antrenörlerimizle bu mücadelenin içinde olduk. 'Bir sene var, altı ay, bir ay var, 10 gün var...' derken, o gün geldi çattı. Şimdi hayallerimizi ve rüyalarımızı gerçeğe dönüştürme zamanı. 16 branş, 108 sporcu ve çok büyük bir umutla kafilemizi yolcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020'ye Türkiye'nin kadın sporcu sayısı bakımından yüksek bir katılım gösterdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Kadın sporcularımızda çok yüksek bir katılımla Tokyo'ya gidiyoruz. Kadın odaklı spor politikamız güçlü bir şekilde ilerliyor. Takım sporlarında 'Filenin Sultanları' bizi temsil edecek. Değerli sporcularımız ülkemizi, milletimizi gururlandırdıkları gibi, gençlerimize ve yeni nesillerimize birer rol model, ilham kaynağı oldular. Kendilerini güzel şekilde ispat ettiler. Her sporcumuz bizim gönlümüzün şampiyonu. Gönlümüzdeki altın madalya sizlere ait. Tokyo'da yine milletimizi, gençlerimizi gururlandıracaksınız. Her şey bir hayalle başlar. O hayallerin peşinden gidebilmek, gerektiğinde karamsarlık durumuna rağmen meydan okuyabilmek ve başarıyı göğüslemek... Sportmence mücadele vermeyle, gayretle, alın teriyle, karakterle sporcularımızın her biri Türkiye'nin sporcusu olarak en iyi şekilde temsili gerçekleştirecek. Koyduğunuz hedefler milyonlarca gencimize umut oluyor. Göğsünüzde taşıdığınız ay-yıldızlı formanızı, bayrağımızı ve bu aziz milleti en güzel şekilde temsil edeceğinizden şüphemiz yok."



Sporcuların antrenörleri ile ailelerine teşekkür eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren spora ve sporcuya verdiği önem ile geldiğimiz aşama, yapılan devrimler meyvelerini veriyor. Bu olimpiyatta da bunu taçlandıracağız. Bu, uzun bir süreç. Olimpiyat ve sonrasında hedeflerimiz var. Millet olarak hedefleri hep daha ileri taşıyan nesillerin evlatlarıyız. Hep birlikte daha yukarılara hedef koyacağız ve bunun için gayret göstereceğiz. Birlikte ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bütün gayretlerimiz değerli sporcularımız, yeni nesillerimiz ve gençlerimiz için." diye konuştu.



Konuşmaların ardından kafilede yer alan sporcu, antrenör ve yöneticiler, Türk Havayolları'nın Türkiye Olimpiyat Takımı için özel olarak giydirdiği uçakla Tokyo'ya hareket etti.