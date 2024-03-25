Tarih Yer Organizasyon Sonuç 30.05.1948 İstanbul Özel 0 - 1 20.03.1949 Viyana Özel 0 - 1 13.11.1974 İstanbul Özel 0 - 1 17.04.1977 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 30.10.1977 İzmir Dünya Kupası Elemeleri 0 - 1 17.11.1982 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 4 16.11.1983 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3 - 1 02.11.1988 Viyana Dünya Kupası Elemeleri 2 - 3 25.10.1989 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 3 - 0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 1 - 0 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Play-Off 5 - 0 19.11.2008 Viyana Özel 4 - 2 29.03.2011 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2 - 0 06.09.2011 Viyana Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0 - 0 15.08.2012 Viyana Özel 0 - 2 29.03.2016 Viyana Özel 2 - 1 Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.



Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında salı günü rakibi Avusturya ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Türkiye, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.İki ülke milli takımları arasındaki son maç 29 Mart 2016 tarihinde Viyana'da oynandı.Salı günkü maçın oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'ndaki özel maçı Türkiye 2-1 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan attı. Avusturya'nın tek golü ise Zlatko Junuzovic'ten geldi.İki ülke A milli futbol takımları, salı günkü maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı.Bu maçlardan 5'ini ev sahibi Avusturya, 3'ünü Türkiye kazandı, biri de berabere bitti.Avusturya'daki maçlarda ev sahibi ekip 14, Türkiye ise 9 gol attı.