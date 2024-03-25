A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında salı günü rakibi Avusturya ile tarihinde 17. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.
Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Türkiye, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.
A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.
Son maç 8 yıl önce
İki ülke milli takımları arasındaki son maç 29 Mart 2016 tarihinde Viyana'da oynandı.
Salı günkü maçın oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'ndaki özel maçı Türkiye 2-1 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan attı. Avusturya'nın tek golü ise Zlatko Junuzovic'ten geldi.
Viyana'daki maçlar
İki ülke A milli futbol takımları, salı günkü maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı.
Bu maçlardan 5'ini ev sahibi Avusturya, 3'ünü Türkiye kazandı, biri de berabere bitti.
Avusturya'daki maçlarda ev sahibi ekip 14, Türkiye ise 9 gol attı.
Türkiye-Avusturya maçları
Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 9'u da Avusturya'da yapılan 16 maçta Avusturya 8, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 22 golüne, Avusturya 18 golle yanıt verdi.
Öte yandan, rakibine karşı ilk 6 maçı tek gol bile atamadan yitiren Türkiye, son 10 maçın 8'ini gol yollarında boş geçmedi.
A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 1 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 8 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 1'inde mağlup oldu.
Son maç 8 yıl önce
İki ülke milli takımları arasındaki son maç 29 Mart 2016 tarihinde Viyana'da oynandı.
Salı günkü maçın oynanacağı Ernst Happel Stadyumu'ndaki özel maçı Türkiye 2-1 kazandı. Ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Arda Turan attı. Avusturya'nın tek golü ise Zlatko Junuzovic'ten geldi.
Viyana'daki maçlar
İki ülke A milli futbol takımları, salı günkü maçın oynanacağı Viyana'da daha önce 9 kez karşılaştı.
Bu maçlardan 5'ini ev sahibi Avusturya, 3'ünü Türkiye kazandı, biri de berabere bitti.
Avusturya'daki maçlarda ev sahibi ekip 14, Türkiye ise 9 gol attı.
Türkiye-Avusturya maçları
Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|30.05.1948
|İstanbul
|Özel
|0 - 1
|20.03.1949
|Viyana
|Özel
|0 - 1
|13.11.1974
|İstanbul
|Özel
|0 - 1
|17.04.1977
|Viyana
|Dünya Kupası Elemeleri
|0 - 1
|30.10.1977
|İzmir
|Dünya Kupası Elemeleri
|0 - 1
|17.11.1982
|Viyana
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0 - 4
|16.11.1983
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|3 - 1
|02.11.1988
|Viyana
|Dünya Kupası Elemeleri
|2 - 3
|25.10.1989
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|3 - 0
|10.11.2001
|Viyana
|Dünya Kupası Elemeleri Play-Off
|1 - 0
|14.11.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri Play-Off
|5 - 0
|19.11.2008
|Viyana
|Özel
|4 - 2
|29.03.2011
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2 - 0
|06.09.2011
|Viyana
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0 - 0
|15.08.2012
|Viyana
|Özel
|0 - 2
|29.03.2016
|Viyana
|Özel
|2 - 1
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