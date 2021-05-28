Milliler, Altın Lig'e galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 3-1 yendi.
Voleybolda Avrupa Altın Ligi mücadelesi Belarus'ta başladı. Türkiye, ilk etaptaki ilk maçında Çekya ile karşılaştı.
Başkent Minsk'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan milli takım, organizasyona galibiyetle başladı.
Millilerde en skorer isim 25 sayıyla Adis Lagumdzija oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Voleybolda Avrupa Altın Ligi mücadelesi Belarus'ta başladı. Türkiye, ilk etaptaki ilk maçında Çekya ile karşılaştı.
Başkent Minsk'te oynanan karşılaşmayı 25-19, 22-25, 25-21 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazanan milli takım, organizasyona galibiyetle başladı.
Millilerde en skorer isim 25 sayıyla Adis Lagumdzija oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.