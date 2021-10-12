Milliler 97 yıllık Letonya şanssızlığını kırdı

A Milli Takımımız, Letonya'yı 97 yıl sonra mağlup etmeyi başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Milliler 97 yıllık Letonya şanssızlığını kırdı
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12 Ekim 2021 01:04
A Milli Futbol Takımı, 2-1'lik galibiyetle Letonya karşısında 97 yıl sonra kazandı.

Rakibi karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 22 Haziran 1924'te Riga'da 3-1'lik sonuçla alan ay-yıldızlı ekip, uzun süren şanssızlığını kırdı.

Milli takım 1924'ten sonra Letonya ile oynanan 6 maçta 1 yenilgi ve 5 beraberlik almıştı.

BURAK YILMAZ 30. GOLÜNE ULAŞTI

Letonya karşısında ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü atan kaptan Burak Yılmaz, A Milli Takım formasıyla 74. maçında 30. golüne ulaştı.


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