Milliler 2'de 2 yaptı

Milli takımımız, Sesi Görenler İstanbul Kupası'nda Rusya'yı 3-1 mağlup etti.
03 Mart 2018 22:55
Görme Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği Sesi Görenler İstanbul Kupası'ndaki ikinci maçında Türk Milli Takımı, Rusya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi çerçevesinde destekleyip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki ilk maçında İtalya'yı 8-1'lik skora geçen Türkiye, Rusya önünde de kazanmayı başardı.

Müsabakada ay-yıldızlı ekibin gollerini İbrahim Üzüm ve Kahraman Kurbetoğlu (2) atarken, Rusya'nın tek golünü Denis Egovov kaydetti.

Milli Takım, turnuvadaki üçüncü maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.

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