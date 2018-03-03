Milliler 2'de 2 yaptı

Görme Engelliler Spor Federasyonunun düzenlediği Sesi Görenler İstanbul Kupası'ndaki ikinci maçında Türk Milli Takımı, Rusya'yı 3-1 mağlup etti.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi çerçevesinde destekleyip, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki ilk maçında İtalya'yı 8-1'lik skora geçen Türkiye, Rusya önünde de kazanmayı başardı.



Müsabakada ay-yıldızlı ekibin gollerini İbrahim Üzüm ve Kahraman Kurbetoğlu (2) atarken, Rusya'nın tek golünü Denis Egovov kaydetti.



Milli Takım, turnuvadaki üçüncü maçında yarın İspanya ile karşı karşıya gelecek.



