Milli yüzücümüz, Avrupa rekorunu kırdı!

Uluslararası Yüzme Ligi (ISL) 4. Turunda milli yüzücümüz Emre Sakçı büyük bir başarıya imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Milli yüzücümüz, Avrupa rekorunu kırdı!
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26 Ekim 2020 20:08
Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4. ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki 25.50 saniyelik derecesiyle Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı.

Emre, bu kategoride tarihin en iyi altıncı derecesine imza attı.




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