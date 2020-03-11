Milli yüzücülerin Avrupa Gençler Şampiyonası'nda hedefi madalya

Milli yüzücüler Gül Handan Karaköse ile Sude Köprülü, 8-12 Temmuz tarihlerinde İskoçya'nın Aberdeen şehrinde düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.Milli sporculardan 14 yaşındaki Gül Handan Karaköse ile 15 yaşındaki Sude Köprülü, AA muhabirine, yüzmeye başlama hikayeleri ve hedeflerini anlattı.Yüzmede Atlama Milli Takımı'na 2015 yılında seçildiğini belirten Gül Handan, "Spora ilk olarak 5 yaşında cimnastikle başladım. 4 yıl sonra da profesyonel olarak yüzmeye başladım. Oradaki hocam bana potansiyelimin iyi olduğunu ve atlama branşında daha başarılı olacağımı söylemişti. O şekilde başladım. 5 yıldır milli takıma hizmet ediyorum. İsveç'te 2017 yılından yapılan Gamma Atlama Kupası'nda iki altın madalya kazandım. Yüzmeyi çok seviyorum." diye konuştu.Şubat ayında Hollanda'da düzenlenen "Eindhoven Diving Cup" müsabakalarında Türkiye'yi temsil ettiğini anımsatan Gül Handan, "Orada 3 metre tramplen kategorisinde birinci olup altın madalya kazandım. Başarılarımda hocam ve ailemin katkısı çok büyük. Şimdi de İskoçya'nın Aberdeen şehrinde düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip madalya kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Milli yüzücü Sude Köprülü de spora cimnastikle başladığını belirterek, "Daha sonra yüzmeye geçtim ve iki branşı da aynı anda yapmaya başladım. 2015 yılında da Atlama Milli Takımı'na seçildim." dedi.İlk derecesini 2018 yılında İsveç'te düzenlenen Gamma Atlama Kupası'nda elde ettiğini anlatan Sude, "Orada genç kızlar C grubunda 1 metre tramplende 3. oldum. En son şubat ayında Hollanda'da düzenlenen 'Eindhoven Diving Cup' müsabakalarına katıldım. Orada da 1 metre tramplende altın, 3 metre tramplende de gümüş madalya kazandım. Şimdi Avrupa Gençler Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Oradan Türkiye'ye madalya ile dönmek istiyorum." şeklinde konuştu.