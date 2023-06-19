Milli yüzücüler Yunanistan'da 23 madalya kazandı

Milli yüzücüler Yunanistan'da düzenlenen Comen Kupası'nda 23 madalya elde etti.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Larissa kentinde gerçekleştirilen organizasyon, sona erdi.



Milli sporcular 13 ülkenin katıldığı organizasyonda, 7 altın, 10 gümüş, 6 bronz toplam 23 madalyayla erkeklerde ikinci, kadınlarda dördüncü, genel sıralamada ise takım dördüncüsü oldu.



Ayrıca Atlama Milli Takımı, 15-18 Haziran tarihlerinde Avusturya'nın Graz kentinde düzenlenen 25. International Diving Müsabakası'nda 8 altın, 2 gümüş, 6 bronz toplam 16 madalya kazandı.



Takım sıralamasında 3. olan milli takımda, milli sporcu Sude Köprülü, müsabakanın "En Başarılı Kadın Sporcusu" seçildi.





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