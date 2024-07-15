Milli yüzücüler, Karadağ Açık'ta 47 madalya kazandı

Türkiye, 2024 Karadağ Açık Yüzme Şampiyonası'nı 47 madalyayla zirvede bitirdi.

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Milli yüzücüler, Karadağ Açık'ta 47 madalya kazandı
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15 Temmuz 2024 23:32
Türkiye, 2024 Karadağ Açık Yüzme Şampiyonası'nı 47 madalyayla zirvede tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Podgoritsa'da yapılan organizasyonda mücadele eden milli sporcular; 27 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazandı.

Milliler, erkeklerde 15-16 yaş kategorisinde 4 altın, 17-18 yaş kategorisinde 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz, açık yaş kategorisinde 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya aldı.

Türkiye, kadınlarda ise açık yaş kategorisinde 9 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya elde etti.

Şampiyonada 47 madalya kazanan milli takım, genel klasmanda birinci oldu.

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