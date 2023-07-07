Milli Yüzücüler'den 20 madalya!

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Balkan Atlama Şampiyonası ile İkinci Varna Diving Kupası'nda 7 altın, 8 gümüş, 5 bronz olmak üzere 20 madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Yüzücüler'den 20 madalya!
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07 Temmuz 2023 19:53
Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvalarda 7'si altın 20 madalya kazandı.

 Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden Gençler Balkan Atlama Şampiyonası'nda Genç A Kızlar 1 Metre Tramplen disiplininde ve ayrıca Genç A Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde milli sporcu Sude Köprülü, 2 altın madalya kazandı.

Organizasyonda Genç C Kızlar Kule disiplininde milli sporculardan Asya Gül Ünal ve Genç C Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Yağmur Hira Özhan altın, Genç C Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Belis Sima Aydın gümüş, Genç A Kızlar 1 Metre Tramplen disiplininde Ece Şevval Erzincan ve Genç A Erkekler 1 Metre Tramplen disiplininde Bertuğ Demir bronz madalyanın sahibi oldu.

MİLLİ YÜZÜCÜLER İKİNCİ VARNA DIVING KUPASI'NDA 13 MADALYA ELDE ETTİ 

Varna kentinde devam eden İkinci Varna Diving Kupası'nda ise Genç A Kızlar 1 Metre Tramplen disiplininde milli sporculardan Ilgın Çimen, Genç E 1 Metre Tramplen Kızlar disiplininde Esila Mira Demirtaş ve Genç C Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Ecrin Geçol, altın madalya kazandı.

Genç D Erkekler 3 Metre Tramplen disiplininde Mustafa Ömer Macit, Genç C Kızlar Kule disiplininde Ecrin Geçol, Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Nesil Bay, Genç E Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Beren Aksoy, Genç D 1 Metre Tramplen Kızlar disiplininde Nesil Bay, Genç E 1 Metre Tramplen Kızlar disiplininde Yade Odabaşı ve Genç A Erkekler 1 Metre Tramplen disiplininde İsa Berk Gök gümüş madalya elde etti.

Genç D Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Medine Gül Ünal, Genç E Kızlar 3 Metre Tramplen disiplininde Yade Odabaşı ve Genç D 1 Metre Tramplen Kızlar disiplininde de yine Medine Gül Ünal, bronz madalyanın sahibi oldu.

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