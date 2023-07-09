Milli Yüzücüler, Bulgaristan'dan 11 madalya ile döndü!

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen iki turnuvada 11 madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli Yüzücüler, Bulgaristan'dan 11 madalya ile döndü!
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09 Temmuz 2023 17:42
Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvalarda 11 madalya kazandı.

 Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden Gençler Balkan Atlama Şampiyonası'nda Genç C Kızlar 1 metre disiplininde Sevgi Erdem altın, aynı disiplinde Belis Sima Aydın bronz ve Genç A Kızlar Kule disiplininde Simay Arslankan bronz madalya kazandı.

Genç C Erkekler 1 Metre Tramplen disiplininde Uras Efe Akın gümüş, aynı disiplinde Ahmet Ufuk Erol bronz, Genç A Erkekler Kule disiplininde de Bertuğ Demir bronz madalya kazanma başarısını gösterdiler.

VARNA DIVING KUPASI'NDA 5 MADALYA

Varna Diving Kupası'nda ise Genç A Kızlar Kule disiplininde Ilgın Çimen ve Genç C Kızlar 1 Metre Tramplen disiplininde Ecrin Gecol altın, Genç D Kızlar Kule disiplininde Medine Gül Ünal gümüş, Genç D Kızlar Kule disiplininde Nesil Bay bronz madalya kazandı.

Genç A Erkekler Kule disiplininde İsa Berk Gök, birinci oldu.

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