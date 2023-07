Milli Yüzücüler, Bulgaristan'dan 11 madalya ile döndü!

Milli yüzücüler, Bulgaristan'da düzenlenen turnuvalarda 11 madalya kazandı.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden Gençler Balkan Atlama Şampiyonası'nda Genç C Kızlar 1 metre disiplininde Sevgi Erdem altın, aynı disiplinde Belis Sima Aydın bronz ve Genç A Kızlar Kule disiplininde Simay Arslankan bronz madalya kazandı.



Genç C Erkekler 1 Metre Tramplen disiplininde Uras Efe Akın gümüş, aynı disiplinde Ahmet Ufuk Erol bronz, Genç A Erkekler Kule disiplininde de Bertuğ Demir bronz madalya kazanma başarısını gösterdiler.



VARNA DIVING KUPASI'NDA 5 MADALYA



Varna Diving Kupası'nda ise Genç A Kızlar Kule disiplininde Ilgın Çimen ve Genç C Kızlar 1 Metre Tramplen disiplininde Ecrin Gecol altın, Genç D Kızlar Kule disiplininde Medine Gül Ünal gümüş, Genç D Kızlar Kule disiplininde Nesil Bay bronz madalya kazandı.



Genç A Erkekler Kule disiplininde İsa Berk Gök, birinci oldu.