Milli yüzücü Yiğit Aslan'dan Türkiye rekoru

Milli yüzücü Yiğit Aslan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Milli yüzücü Yiğit Aslan'dan Türkiye rekoru
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2021 15:54
Milli yüzücü Yiğit Aslan, Avrupa Büyükler Şampiyonası'nın 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisi yarışlarında Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden organizasyonda yeni başarılar elde edildiği aktarılarak, "Milli Sporcumuz Yiğit Aslan 400 metre serbest 17-18 yaş kategorisinde 03.50.59'lık derecesi ile rekor kırdı. Sporcumuz ve Enka Spor Kulübünü tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu kategoride bir önceki Türkiye rekoru, 03.52.43'le yine Yiğit Aslan'a aitti.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.