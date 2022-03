Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'in savaş üzüntüsü

Ukrayna asıllı milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunmasıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Rusya'nın ülkesine açtığı savaş nedeniyle büyük üzüntü duyduğun belirten 23 yaşındaki milli yüzücü, "Yaşananlar korku verici. Bunun vatanımda yaşandığına hala inanamıyorum. Arkadaşlarım ve yakınlarım için büyük endişe duyuyorum. Ukrayna halkının ve Ukrayna'daki ulusların hayatları için çok korkuyorum. Rusya ile Ukrayna arasındaki korkutucu sürecin hayatlarımızı nasıl etkilediğini görüyorum. Birçok çocuk şu an acı çekiyor ve bu ülkemiz için çok trajik. Dünya bu yaşananların 21. yüzyılda gerçek olabileceğini hayal edemezdi." diye konuştu.



Ülkesinde birçok akrabası bulunduğunu aktaran Viktoria Zeynep, "Anne ve babam çok şükür ki Türkiye'de yaşıyor ancak birçok yakınım Ukrayna'da. Kuzenlerim, üvey kardeşlerim ve çocukları... Birçok yakınım operasyonların ana hedefindeki Harkov'da. Harkov, büyük tahribata uğradı. Hepsi çok korkmuş durumda. Yer altındaki metro sığınaklarında yaşıyorlar. Sadece hayatta kalma ümitleri var. Her gün bomba sesleriyle uyanıyorlar. Bombaların evlerine ulaşmamasını ümit ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



- "Rusya'nın bu davranışı kabul edilemez"



Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle Rusya'ya tepki gösteren Viktoria Zeynep Güneş, şu ifadeleri kullandı:



"Rusya'nın bu davranışı tüm dünya ve insanlık için kabul edilemez. Herkes Ukrayna'ya elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyor. Tüm dünyaya yardımları için minnettarım. Birçok ulustan arkadaşım Ukrayna için dua ediyor ve destekte bulunuyor. Başlangıçta Ukrayna yalnız bırakıldı ancak Batı ülkeleri yardım etmeye istekli davrandı. Her bir insanın savaştan nasıl etkilendiği konuşulmaya başlandı. Bundan dolayı çok mutluyum. Dünyanın dört bir yanından para, gıda ve tıbbi malzeme yardımında bulunmaya istekli cömert Ukraynalıların olduğunu duymak beni çok mutlu ediyor. Birçok Ukraynalı sporcu gösterdikleri tepkiyle insanlara destek olmaya çalışıyor. Instagram sayfamdan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan ülkemde ne yaşandığını insanlara göstermeye çalışıyorum. Paylaşımlarımla gerçekleri ve ülkemdeki durumu dünyaya göstermeye gayret ediyorum."



- "Türkiye'nin çok destek verdiğini biliyorum"



Milli yüzücü, Türkiye'nin Ukrayna'ya ve savaş mağdurlarına verdiği destek karşısında çok mutlu olduğunu kaydetti.



Bütün dünyanın Ukrayna'daki insanların acısını hissettiğini belirten Viktoria Zeynep, "Dünya, Ukrayna'daki insanların mücadelesinin ne kadar güçlü olduğunu görüyor. Türkiye'nin çok destek verdiğini biliyorum. Türkiye'de arkadaşlarımdan birçok destek mesajları alıyorum. Onlar acımızı ve üzüntümüzü paylaşıyorlar. Türkiye, Ukrayna'ya birçok yardımda bulundu. Komşu olmak nedir anladım. Türkiye bizim komşu ülkemiz. Bunları görmek beni çok mutlu etti." diye konuştu.



- "Barış içinde yaşamayı hak ediyoruz"



Tüm dünyanın savaşın yıkıcı etkisine ve aileleri parçaladığına şahit olduğunu aktaran Viktoria Zeynep Güneş, şunları kaydetti:



"Kimse savaş istemez. Tüm dünya savaşın ne kadar yıkıcı olduğunu, hayatları ve aileleri parçaladığını görüyor. Biz bunun çocuklarımıza yapılmasını istemiyoruz. Barış içinde yaşamayı hak ediyoruz. Şu anki durum nedeniyle çok üzgünüm. Rusya gibi güzel ve güçlü bir ülkenin Putin gibi bir lidere sahip olmasından çok üzüntü duyuyorum. Umarım hayatımıza barış gelir ve sonunda bu trajedi son bulur."





