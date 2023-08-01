Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü

İngiltere'de düzenlenen Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Sümeyye Boyacı, 50 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Milli yüzücü Sümeyye Boyacı, dünya üçüncüsü
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01 Ağustos 2023 23:47
Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 50 metre sırtüstü finalinde milli sporcu Sümeyye Boyacı üçüncü oldu.

İngiltere'nin Manchester kentinde devam eden şampiyonada 20 yaşındaki milli yüzücü, kadınlar S5 kategorisinde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Sümeyye, 2024 Paris Oyunları'na kota almaya hak kazandı.

Öte yandan aynı finalde yarışan milli sporcu Sevilay Öztürk ise 44.11'lik derecesiyle dünya 5'incisi olarak şampiyonayı tamamladı.
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