Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu

Kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle gençler Avrupa rekoru kıran Merve Tuncel altın madalya kazanırken, Deniz Ertan gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yüzücü Merve Tuncel, gençlerde rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
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10 Temmuz 2021 22:39
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası kadınlar 1500 metre serbest stilde milli sporculardan Merve Tuncel altın, Deniz Ertan ise gümüş madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.


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