Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, EYOF rekoru kırarak altın madalya kazandı

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Kuzey Tunçelli, oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, EYOF rekoru kırarak altın madalya kazandı
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26 Temmuz 2023 14:03
2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Kuzey Tunçelli, oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14.54.16'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye, EYOF'ta 7 branşta 78 sporcuyla madalya mücadelesi veriyor.

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