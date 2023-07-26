Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, EYOF rekoru kırarak altın madalya kazandı

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) milli yüzücü Kuzey Tunçelli, oyunlar rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14.54.16'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Türkiye, EYOF'ta 7 branşta 78 sporcuyla madalya mücadelesi veriyor.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Maribor kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stilde 14.54.16'lık derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Türkiye, EYOF'ta 7 branşta 78 sporcuyla madalya mücadelesi veriyor.