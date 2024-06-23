Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu!

Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte Avrupa şampiyonu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Avrupa şampiyonu!
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23 Haziran 2024 20:10
Sırbistan'da devam eden Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Kuzey, 1500 metre serbest stil finalinde yer aldı.

Finali 14.55.64'lük derecesiyle birinci sırada bitiren Fenerbahçeli milli yüzücü, Avrupa şampiyonu oldu.

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