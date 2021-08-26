Milli yüzücü Hilal Zeyneb Saraç master kategorisinde dünya rekoru kırmayı hedefliyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 33. kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda gümüş madalya kazanan Hilal Zeyneb Saraç, AA muhabirine hedef ve çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Daha önce çok sayıda derece aldığı yarışlarda bu yıl geçirdiği Kovid-19 nedeniyle yeteri kadar hazırlanamadığını anlatan Hilal Zeyneb, "29 Nisan'da Kovid-19 testim pozitif çıktı. Okul, sınavlar derken 3 ay kadar antrenmanlardan uzak kaldım. Buna rağmen moralimi bozmadım, boğaz yarışlarına katıldım ve genel klasmanda gümüş madalya aldım." diye konuştu.



23 yaşındaki milli sporcu yüzme sporuna henüz 5 yaşındayken başladığını aktararak, şunları kaydetti:



"Ben prematüre yani erken doğmuş, sık hastalanan bir çocuktum. Annem daha sağlıklı olmam için yüzmemi istemişti. O şekilde yüzmeye başladım. Daha sonra yeteneğim fark edilince bugünlere geldim. Yüzmede 2011 yılında, açık stil yüzmede ise 2018 yılında milli sporcu oldum. Şu an çalışmalarıma Ankara Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM ) İtalyan antrenör Gjon Shyti ile devam ediyorum."



- "Çok çalıştım, 5 saatten fazla uyuduğum nadirdir"



Hilal Zeyneb, yüzmenin kendisine verdiği disiplin ve öz güven sayesinde hem spor yaptığını hem de üniversite okuduğunu söyledi.



Bu yıl TED Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdiğini aktaran Hilal Zeyneb, "Aynı zamanda hukuk ek dalı yaptım. Normalde haftanın 7 günü çift antrenman yapıyoruz. Üniversite okurken yeri geldi metroda ders notlarıma baktım. Geceleri hep geç yattım. Çok çalıştım, 5 saatten fazla uyuduğum nadirdir. Yüzmenin sağladığı disiplin sayesinde hem spora devam ettim hem de okulumu onur öğrencisi olarak bitirdim." ifadelerini kullandı.



Hilal Zeyneb, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışması'nın 2016 yılında Dünya Açık Su Birliği (WOWSA) tarafından 'Dünyanın en iyi açık su organizasyonu' seçildiğini anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti:



"İstanbul Boğazı dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Bu yarışa her sene 50'den fazla ülkeden yüzücüler katılıyor. Ben burada 2018 yılında katıldığım ilk yarışta kadınlar genel klasmanında birinci olmuştum. 2019 sonuçlarına göre erkekler genel klasman birincisinden daha iyi bir derece yaparak Boğaz yarışları tarihinde bir ilki gerçekleştirdim. 2020 yılında tekrar şampiyon oldum. 2021 yılında tekrar madalya alarak genel klasmanda en çok madalya elde eden kadın yüzücü oldum."



- "Yüzme benim için ömür boyu sürecek"



Hilal Zeyneb, hem yüzme hem de açık su yüzme branşlarında Türkiye'yi yurt dışında daha çok temsil edip birincilikler elde etmeyi hedeflediğini söyledi.



Hala elit sporcu olarak yüzmeye devam ettiğini anlatan milli sporcu, "Yüzme benim için ömür boyu sürecek. En büyük hayallerimden biri master kategorisinde Avrupa ve dünya rekorları kırarak ülkemiz bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak."değerlendirmesinde bulundu.



