Milli yüzücü Emre Sakçı rekorların adamı oldu

Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, kırdığı Avrupa rekorlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Türkiye'nin olimpiyatlarda madalyasının bulunmadığı yüzme branşında Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde elde ettiği birincilikler ve kırdığı rekorlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi madalya umutlarını artırdı.



Fenerbahçe Kulübü sporcusu olan 1997 doğumlu Emre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'ndeki başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi.



Milli sporcu, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 8. ayağında dün erkekler 100 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırarak birinci oldu.



50 metre kurbağalamada Avrupa kısa kulvar rekorunun sahibi Emre, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi.



Emre, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh'un 55.61 ile elinde tuttuğu dünya kısa kulvar rekorunun ise yalnızca 0.13 saniye gerisinde kaldı.



- 50 metre kurbağalamada iki kez Avrupa rekoru kırdı



Milli yüzücü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 metre kurbağalamada ise iki kez Avrupa rekoru kırma başarısı gösterdi.



Budapeşte'de erkekler 50 metre kurbağalama yarışında 25.50 ile Avrupa kısa kulvar rekorunu eline geçiren Emre, daha sonra bu derecesini geliştirdi.



Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi yarışmalarında 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle yine Avrupa rekoru kırarak birinci oldu. Milli sporcu, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.



Emre, bu zamanla dünyanın en iyi 2. derecesini elde ederek, Güney Afrikalı yüzücü Cameron van der Burgh'un 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekoruna 4 salise yaklaştı.



Macaristan'da elde ettiği başarılarla sık sık gündeme gelen Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 7. ayağında erkekler 50 metre kurbağalama skins, 4. ayak yarışmalarında ise erkekler 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarında birinci oldu.



Türkiye'yi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek Emre, Budapeşte'de ikincilik ve üçüncülükler de elde etti.



- Adam Peaty'yi geride bıraktı



Milli yüzücü Emre Sakçı, Budapeşte'de erkekler 50 metre kurbağalamada 25.74'lük derecesiyle ilk sırayı aldığı yarışta, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı.



Peaty 26.06'lık derecesiyle ikinci sırada kalırken, Emre yarışı ilk sırada tamamlayarak adından söz ettirdi.



- Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı



Emre Sakçı, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya elde etti.



İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Emre, erkekler 50 metre kurbağalama finalinde 25.82'lik derecesiyle ikincilik kürsüsünde yer aldı.



Emre'nin bu başarı, Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu.



- Dünya 5'incisi oldu



2018 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalama finalini 5. sırada tamamladı.



Milli sporcu, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonda 25.89'luk derecesiyle dünya 5'incisi oldu.



- 2015'te dünya gençler rekoru kırdı



İzmir doğumlu Emre, 2015 yılında Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gençler dünya rekoru kırdı.



İstanbul'daki Tozkoparan Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada Fenerbahçeli yüzücü, seçmelerdeki 26.67'lik zamanıyla gençler dünya rekorunun yeni sahibi olarak bir ilke imza attı.



Emre, erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu oldu.



