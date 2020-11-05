Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada dünyanın en iyi 2. derecesini yaparken, kısa kulvar dünya rekoruna da 4 salise yaklaştı

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi
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05 Kasım 2020 16:03
Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada kendisine ait  Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi (ISL) müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci oldu. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

Emre, bu zamanla dünyanın en iyi 2. derecesini elde ederek Güney Afrikalı yüzücü Cameron van der Burgh'un 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekoruna 4 salise yaklaştı.

Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz." denildi.



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