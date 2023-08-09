Milli yelkenciler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli yelkenciler, 11 Ağustos'ta Hollanda'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli yelkenciler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
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09 Ağustos 2023 15:38
Hollanda'da 11 Ağustos Cuma günü başlayacak Dünya Yelken Şampiyonası'na 6 milli sporcu katılacak.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Hague bölgesinde gerçekleştirilecek yarışta milli sporcuların Nacra 17 ve 470 Karışık sınıflarında Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

Nacra 17 sınıfından Alican Kaynar-Beste Kaynakçı'nın (Fenerbahçe Kulübü), 470 Karışık sınıfında ise Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe Kulübü) ve Efe Tulçalı-Defne Danışmend'in (Galatasaray Kulübü) Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.

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