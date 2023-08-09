Milli yelkenciler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Hollanda'da 11 Ağustos Cuma günü başlayacak Dünya Yelken Şampiyonası'na 6 milli sporcu katılacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Hague bölgesinde gerçekleştirilecek yarışta milli sporcuların Nacra 17 ve 470 Karışık sınıflarında Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.
Nacra 17 sınıfından Alican Kaynar-Beste Kaynakçı'nın (Fenerbahçe Kulübü), 470 Karışık sınıfında ise Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe Kulübü) ve Efe Tulçalı-Defne Danışmend'in (Galatasaray Kulübü) Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamada, Hollanda'nın Hague bölgesinde gerçekleştirilecek yarışta milli sporcuların Nacra 17 ve 470 Karışık sınıflarında Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.
Nacra 17 sınıfından Alican Kaynar-Beste Kaynakçı'nın (Fenerbahçe Kulübü), 470 Karışık sınıfında ise Deniz Çınar-Simay Aslan (Fenerbahçe Kulübü) ve Efe Tulçalı-Defne Danışmend'in (Galatasaray Kulübü) Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.