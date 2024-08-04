Milli yelkenciler 18'inci sırada bitirdi

Milli yelkenciler Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Milli Takımı, dördüncü günü genel klasmanda 18'inci sırada bitirdi.

Milli yelkenciler 18'inci sırada bitirdi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşında Nacra 17 Karışık Milli Takımı, dördüncü günü genel klasmanda 18'inci sırada tamamladı.

Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yarışlara devam edildi.

Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Milli Takımı, yedinci yarışı 12'nci sırada tamamlarken, sekizince yarışta diskalifiye oldu. Milli takım, günün son yarışını 14'üncü bitirdi.

Dördüncü günü genel klasmanda 18'inci sırada tamamlayan millilerin mücadelesi, yarın üç yarışla devam edecek.

Nacra 17'de 12 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

 Reklam 
Son Dakika Haberleri
12. Gün: Paris'te yeni madalyalar peşindeyiz
Paris'te Kadın futbolunda finalin adı belli oldu
Paris'te 11. günün X raporu
Güreş kadınlar 68 kiloda altın madalya ABD'nin
Paris'te basketbol yarı final eşleşmeleri belli oldu
Buse Tosun Çavuşoğlu: ''Türk kadınının gücünü gösterdim''
Gabrielle Thomas, Paris'te altın madalyaya rahat uzandı
Hollanda'dan bisiklette olimpiyat ve dünya rekoru!
Winfred Yavi'den olimpiyat rekoru!
Erkekler 1500 metrede Cole Hocker rüzgarı!
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play