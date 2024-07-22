Milli yelkenciler, 17. sırada bitirdi!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı Nacra 17 Karışık Milli Takımı, ilk günü genel klasmanda 19 takım arasında 17'nci sırada tamamladı.



Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, Nacra 17 Karışık Takım kategorisinde yarışlara devam edildi.



Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Milli Takımı, ilk yarışını 19'uncu, ikinci yarışını 13'üncü ve üçüncü yarışını 17'nci sırada bitirdi.



İlk günü genel klasmanda 19 takım arasında 17. sırada tamamlayan millilerin mücadelesi yarın üç yarışla devam edecek.



Nacra 17'de 12 yarış sonunda ilk 10'da yer alacak sporcular, madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.



