Milli yelkenciden altın madalya

Milli yelkenci Derin Atakan, Brezilya'da gerçekleştirilen World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Buzios kentinde düzenlenen şampiyonada, ay-yıldızlı sporcu Derin Atakan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) formula kite kızlar klasmanında gençler dünya şampiyonu oldu.
Dünya Şampiyonası 16 Aralık Cumartesi (yarın) yapılacak yarışmalarla devam edecek.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Buzios kentinde düzenlenen şampiyonada, ay-yıldızlı sporcu Derin Atakan (Fenerbahçe Doğuş Yelken) formula kite kızlar klasmanında gençler dünya şampiyonu oldu.
Dünya Şampiyonası 16 Aralık Cumartesi (yarın) yapılacak yarışmalarla devam edecek.
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