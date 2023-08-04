Milli Yelkenci Okyanus Arıkan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

Olimpik Milli Yelkenci Okyanus Arıkan, 6-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek 2023 ILCA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Milli Yelkenci Okyanus Arıkan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek
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04 Ağustos 2023 15:18
Olimpik Milli Yelkenci Okyanus Arıkan, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda, ILCA 6 sınıfında ülkemizi temsil edecek.

Türk yelken tarihinde olimpiyat oyunlarına en genç yaşta katılmış sporcu unvanını elinde bulunduran Okyanus Arıkan, 6-13 Ağustos tarihleri arasında Norveç'te düzenlenecek 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ILCA 6 sınıfında mücadele edecek. Arıkan, bu organizasyonun ardından ekim ayında Fas'ta düzenlenecek 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda da yarışacak. 

2020 Olimpiyat Oyunları sonrası kadınlar 470 sınıfından, ILCA 6 sınıfına geçen Okyanus, yeni sınıfı ile 2022 yılında ILCA 6 ISAF Gençler Dünya 10'uncusu ve 2022 ILCA 6 Türkiye Gençler Şampiyonu olmuştu. 
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