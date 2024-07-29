Milli yelkenci Merve Vatan 19. sırada kaldı!

Milli sporcu Merve Vatan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı IQ Foil (rüzgar sörfü) kategorisinde ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.



Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, IQ Foil kategorisinde yarışlar yapıldı.



Milli yelkenci Merve Vatan, üçüncü yarışı 5'inci, dördüncü yarışı 3'üncü, beşinci yarışı 14'üncü, altıncı yarışı 20'nci sırada tamamladı.



Teknik aksaklık nedeniyle yedinci yarışta ise start almayan Merve Vatan, ilk 7 yarış sonunda 24 sporcu arasında genel klasmanda 19. sırada yer aldı.



IQ Foil'de yarın yarış serisine devam edilecek.



